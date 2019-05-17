Beşiktaş kritik maç için Trabzon'da
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Trabzonspor ile oynayacağı maç için Trabzon'a geldi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafile, Trabzon Havalimanı'nda bir grup taraftar tarafından karşılandı.
Havalimanında taraftarların ilgi gösterdiği Beşiktaş takımı, güvenlik önlemleri altında kalacakları otele geçti.
Beşiktaş ile Trabzonspor, yarın saat 19.00'da Trabzon Medical Park Stadı'nda karşılaşacak.