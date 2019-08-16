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aksam.com.tr
  • 16 Ağustos 2019 Cuma 09:17
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  • 16 Ağustos 2019 Cuma 10:54

Beşiktaş, Konoplyanka, Elyounoussi ve Bolasie'den birini kadrosuna katacak

Beşiktaş, Konoplyanka, Elyounoussi ve Bolasie'den birini kadrosuna katacak

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Beşiktaş, Konoplyanka, Elyounoussi ve Bolasie üçlüsünden birisini seçecek ve hafta sonuna kadar kanat transferini sonlandıracak.

Beşiktaş, transferde artık son hamlelerini yapmaya hazırlanıyor. Bu hafta ligin başlayacak olması nedeniyle kadrosunu artık netleştirmek isteyen Beşiktaşlı yöneticilerin golcü ve kanat transferi üzerinde yoğunlaştığı vurgulandı.

Kanatlarda oynayacak isim için son olarak 3 aday belirlendi. Southampton forması giyen Norveçli oyuncu Muhammed Elyounoussi listenin ilk sırasında yer alıyor. Elyounoussi'yi 500 bin euroya kiralamayı planlayan Siyah-Beyazlılar, bu rakamı kabul ettiremezse, Everton'dan şans bulamayan Bolasie'ye yönelecek.

Son ihtimal ise Schalke ile bir yıllık sözleşmesi kalan Konoplyanka'nın ise bedelsiz veya cazip bir bedel karşılığında transfer edilmesinin düşünüldüğü öğrenildi.

(Star)

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