Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda kondisyon ve taktik çalışmaları üzerinde duruldu.
Sahada yapılan ısınma ile istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Basına kapalı gerçekleştirilen ve asbaşkan Emre Kocadağ'ın izlediği çalışma, dayanıklılık koşuları ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Türk futbolunun lokomotifi 3 büyüklerin KAP'a gönderdiği mali tablolar vahim... Fenerbahçe kasasında 39 milyon, Galatasaray 2,3 milyon, Beşiktaş sadece 278 bin TL nakit bildirdi. 31 Mayıs 2020 ile 31 Ağustos 2020 arasında kulüplerin kemer sıkma politikasına rağmen borçları bir önceki döneme göre artış gösterdi.
Süper Lig'de 5. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bir daha sözleşme yenilenmeyen Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu. Adı Süper Lig'den başta Galatasaray ile de anılan yıldız için tarih bile belli oldu! İşte detaylar...
Türkiye'de yaz ayı transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'nin Xherdan Shaqiri transferinin son anda yattığı ortaya çıktı. İsviçreli yıldız ve Liverpool ile kiralama konusunda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Jürgen Klopp'un son anda karar değiştirmesiyle transferi gerçekleştiremedi. Fenerbahçe, Shaqiri için devre arasında bir hamle daha yapacak.
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