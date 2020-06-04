Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
Galatasaray'da Marcao'nun dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme olduğu açıklandı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği 1 yıllık Avrupa yasağı hakkına açıklamalarda bulundu.
Sarı-Lacivertliler, sözleşmesinin biteceği Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan deneyimli sağ bek için düğmeye bastı. Kanarya, 800 bin Euro nakit para ile takım kaptanlığını önerdiği eski oyuncusunun cevabını beklemeye geçti.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Siyah- Beyazlılar'ın bu doğrultuda listesine 2 yeni ismi daha eklediği ortaya çıktı. Kartal, önlibero hattı için Hajduk Split'ten Hamza Barry, kaleci takviyesi için de PSV'li Jeroen Zoet'i gündemine aldı.
Milli Takım'ın değişmez savunma oyuncusu Kaan Ayhan, hakkında çıkan transfer haberlerini okuduğunu belirterek, “Şartlara bağlı. Sadece Galatasaray değil. Transfer konularına bir paket olarak bakıyorum” dedi.
Türk futbolunda "4 Büyükler" olarak geçen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeşil zemin dışında da rekabetleri tüm hızıyla sürüyor.
Maaş güncellemesi konusunda futbolcularla görüşen Beşiktaş Yönetimi'ne, teknik direktör Sergen Yalçın'dan destek geldi.