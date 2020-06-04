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aksam.com.tr
  • 04 Haziran 2020 Perşembe 14:46
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Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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