Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, lig hazırlıklarına devam ediyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının yer aldığı program uygulandı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın saat 10.00 ve 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş'ın menajeri Erkan Afacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş ile protokol imzaladığına yönelik basında çıkan haberleri yalanladı. Afacan, “Mert Hakan Yandaş için basında yer alan protokol haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bilinmelidir ki Türk takımlarının, Türk oyuncularla gelecek sezon için protokol (ön anlaşma) yapmasının TFF tarafında bir geçerliliği olmamakla beraber bu durum cezai şarta bağlanmıştır. Sözleşmenin devam ettiği kulübün izni olmadan oyuncu hiçbir şekilde başka takıma imza atamaz” ifadelerini kullandı.
Tecrübe kazanması için Tarsus'a kiralanan ve 26 maçta 9 gol, iki asistlik performans sergileyen Ali Yavuz Kol'a Hannover talip oldu ama Fatih Hoca izin vermedi.
Artık tüm yerli oyuncularla anlaşmalar Türk Lirası üzerinden yapılacak. Sarı lacivertliler, sözleşmeleri devam eden yerli futbolcuların ücretlerini de Euro'dan TL'ye döndürmek için görüşmeler gerçekleştirecek.
Brescia'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Mario Balotelli için Galatasaray ve Vasco da Gama'nın devrede olduğu iddia edildi.
Milan'da forma giyen Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun beğendiği bir paylaşım, Galatasaraylı taraftarları heyecanlanırdı.
Kara Kartal'la 4 yıllık sözleşmesi Haziran sonunda bitecek olan 35 yaşındaki sağ bek, yakın çevresine içini döktü. Başarılı oyuncu, “Aynı Fenerbahçe'den ayrıldığım dönemi yaşar gibiyim. Kimse beni çağırıp olumlu ya da olumsuz bir şey söylemedi. Ne süre soran oldu ne de rakam!” dedi.
Galatasaray'ın 10 milyon Euro'ya satmayı hedeflediği Belhanda'yı Arap kulüpleri ve Monaco'nun yanı sıra İspanyollar da istiyor. Faslı yıldızın menajeri, “Sevilla ve Real Betis onunla ilgileniyor” dedi.