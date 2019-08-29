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Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Süper Lig'in 3. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenmana salonda çalışan Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson ile sahada koşulara başlayan Caner Erkin'in katılmadığı belirtildi.     

Sahada yapılan ısıma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanın pas, 5'e 2 top kapma ve taktik programın yer aldığı çalışmalarla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.     

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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