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aksam.com.tr
  • 31 Ocak 2020 Cuma 18:25
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  • 31 Ocak 2020 Cuma 18:25

Beşiktaş, Kevin Prince Boateng'i transfer etti

Beşiktaş, Kevin Prince Boateng'i transfer etti

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Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına 1 dakika kala Boateng'in belgelerini yetiştirdi ve 1.5 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandı.

Siyah beyazlılar, Kevin Prince Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı. TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlılar 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Saat 17:59'da TFF'ye belgeler verildi ve onaylandı. Sağlık kontrolü sonrasında imzalar atılacak. Şu anda lisans konusunda herhangi bir engel bulunmuyor. Ancak 1 yabancı futbolcuyu elden çıkarması gereken siyah beyazlılarda, yönetim Ajdin Hasic'i kiralamayı ve sözlemesini askıya almayı düşünüyor.

SAĞLIK KONTROLÜ MADDESİ

Kevin Prince Boateng ile yapılan anlaşmada oyuncunun sağlık kontrollerinden geçememesi halinde anlaşma iptal olma durumu söz konusu. Ancak şu ana kadarki kontroller ve görüşmelerde Boateng'in sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.

(TRT Spor)

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