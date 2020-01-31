Beşiktaş, Kevin Prince Boateng'i transfer etti

Siyah beyazlılar, Kevin Prince Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı. TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlılar 1.5 yıllık anlaşma sağladı.
Saat 17:59'da TFF'ye belgeler verildi ve onaylandı. Sağlık kontrolü sonrasında imzalar atılacak. Şu anda lisans konusunda herhangi bir engel bulunmuyor. Ancak 1 yabancı futbolcuyu elden çıkarması gereken siyah beyazlılarda, yönetim Ajdin Hasic'i kiralamayı ve sözlemesini askıya almayı düşünüyor.
SAĞLIK KONTROLÜ MADDESİ
Kevin Prince Boateng ile yapılan anlaşmada oyuncunun sağlık kontrollerinden geçememesi halinde anlaşma iptal olma durumu söz konusu. Ancak şu ana kadarki kontroller ve görüşmelerde Boateng'in sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.
(TRT Spor)
Beşiktaş, transfer döneminin kapanmasına 1 dakika kala Boateng'in belgelerini yetiştirdi ve 1.5 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandı.
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Transfer döneminde Henry Onyekuru, Sekidika ve Saracchi'yi kadrosuna katarak yabancı kontenjanını aşan Galatasaray, transferin son gününde istediği stoper transferini yapamadı ve iki futbolcusunun daha sözleşmesini askıya aldı.
Süper Lig'de 21-25. haftaların tarih ve saatleri açıklandı. Buna göre Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak dev maç 23 Şubat Pazartesi saat 19.00'da başlayacak.
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Galatasaray'a büyük umutlarla sezon başında kiralık olarak katılan Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi.