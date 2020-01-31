Beşiktaş Kevin Prince Boateng ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş transferdeki sessizliğini bozdu. Sky Sport muhabiri Di Marzio, Beşiktaş'ın Fiorentina forması giyen Kevin Prince Boateng ile anlaştığını iddia etti.
Beşiktaş, Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng'i kiralamak için girişimlere başladı.
Yaklaşık 1 aydır stoper arayışlarına devam eden Galatasaray, transferde henüz somut bir adım atamadı.
Beşiktaş, Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı 33 yaşındaki stoper Manuel da Costa sabah saatlerinde Trabzon’a geldi.
Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli’den derbi kehaneti: “Bu maçın bütün sonuçları yüzde 33.3’tür. Nwakaeme’nin cezalı olması Trabzonspor için bir dezavantajdır. Bu karşılaşma golsüz geçmeyecek. Bu maç 0-0 bitmeyecek. Kırmızı kart dengeyi bozar.”
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 20. haftasında oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi oyuncularını 2013-14 sezonunu örnek göstererek motive ediyor: "O sezon deplasmanda elde ettiğimiz galibiyetle yükselişe geçmiş ve mutlu sona ulaşmıştık. Bu maçı da kazanırsak alacağımız 3 puan bizi farklı noktalara götürebilir"
Belçika polisi, Standard Liege Başkanı Bruno Venanzi’nin evine baskın yaptı. Sebebi ise transferlerdeki usulsüzlükler... Soruşturma dosyasında G.Saraylı Luyindama’nın transferi de bulunuyor.