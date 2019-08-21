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aksam.com.tr
  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:58
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  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 19:16

Beşiktaş, Kevin N'Koudou'yu transfer etti

Beşiktaş, Kevin N'Koudou'yu transfer etti

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Beşiktaş, Tottenham'da forma giyen Kevin N'Koudou ile 4 yıllığına anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un haberine göre; 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kısa süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bir süredir transferi için Tottenham'la görüşme halinde olan yönetim, Fransız futbolcunun transferini bitirdi. Anlaşmaya göre N'Koudou, 4 yıllığına siyah-beyazlı formayı giyecek.

Yıldız isim yıllık 1 milyon 600 bin euro kazanacak. Beşiktaş, futbolcunun kulübü Tottenham'a ise 5 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

Kevin N'Koudou'nun sağlık kontrolleri ve sözleşme imzalamak için bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

24 yaşındaki Fransız sol kanat geçen sezon kiralık olarak Monaco'nun formasını giydi.

Marsilya, Nantes, Tottenham, Burnley ve Monaco formaları giyen Fransız futbolcu, bu takımlarda toplam 119 maça çıktı ve 14 gol, 10 asist kaydetti.

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