Beşiktaş Kenan Karaman transferini istememiş!

A Milli Takımımız, Almanya karşısında 3-3'lük beraberliği son dakikada oyuna giren Kenan Karaman'ın attığı golle aldı...
Türkiye, Almanya'ya ilk kez üç gol atarken oyuna sonradan girmesine rağmen Kenan, sahanın yıldızları arasında yer aldı. Ve hemen ardından da Beşiktaş'ta Kenan Karaman tartışması yaşanmaya başlandı.
26 yaşındaki golcü oyuncunun formasını giydiği Düsseldorf küme düştüğü için menajeriyle beraber İstanbul'a geldiğinde "Kulübü 2'nci lige düştüğü için Kenan'ın bonservisinin 2 milyon euro'ya alınabilir" denilerek siyah-beyazlı kulübe önerildi.
Beşiktaş cephesi bu transfere önce sıcak baksa da ardından 'olumsuz' yanıt verildiği belirtildi.
Galatasaray 2. başkanı Abdurrahim Albayrak, Kasımpaşa yenilgisi sonrası yapılan toplantıya damgasını vurdu. Albayrak, gerekli transferlerin yapılamamasından kendisini ve yönetimi sorumlu tuttu, istifa kararı aldı. Ancak daha sonra bu kararından döndürüldü.
Galatasaray'da yönetim kurulunun indirim isteğini kabul etmeyen isimlerin Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe, bu sezon renklerine bağladığı oyuncuların sözleşmelerinde köklü değişikliğe gitti.
Tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon da takımda kalan yıldızı planları arasına ekledi. Belhanda, defansın önünden top çıkaran bir ilk oyun kurucu rolüne bürünecek.
Hıncal Uluç, Fatih Terim ve Sergen Yalçın'ın son dönemdeki tavırlarına tepki gösterdi.
Aylardır taraftar gelirinden yoksun olan ve en azından locaları açtırarak sıcak paraya kavuşmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, bu konuda ortaklaşa çalışmalar yapıyor.