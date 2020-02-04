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aksam.com.tr
  • 04 Şubat 2020 Salı 11:30
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  • 04 Şubat 2020 Salı 11:30

Karius'un yerine kaleci arayan Beşiktaş, Claudio Ramos ile anlaşmak üzere

Karius'un yerine kaleci arayan Beşiktaş, Claudio Ramos ile anlaşmak üzere

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Loris Karius'u Liverpool'a göndermeye hazırlanan Beşiktaş, Portekizli kaleci Claudio Ramos'la anlaşmak üzere.

TM Dijital Haber Merkezi

Sezon sonunda Loris Karius’la yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş yeni kaleci arayışlarına koyuldu.

BEŞİKTAŞ CLAUDİO RAMOS'U İSTEDİ

Sözleşmesindeki ağır maddeler sebebiyle Alman eldiveni Liverpool’a geri gönderemeyen Beşiktaş önümüzdeki sezon için kalede risk yaşamak istemezken, Erdal Torunoğulları’nın Portekiz’de çalışmalara başladığı ve Tondela kalecisi Claudio Ramos’u takibe aldığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 36, bu sezon ise 20 maça çıkarak istikrarlı yapısını ön plana çıkaran Ramos’un bedavaya imza atma şansının bulunması siyah beyazlı ekibi harekete geçirirken, 28 yaşındaki oyuncunun Süper Lig’de oynamaya son derece sıcak baktığı bildirildi.

1 kez Portekiz Milli Takımı’na seçilen Claudio Ramos, Guimaraes alt yapısından çıkarken, tecrübeli kalecinin sezon sonunda kontratının sona erecek olması Beşiktaş yönetimini bu transferde bir hayli iştahlandırıyor.

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