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Beşiktaş Karius ile sezon sonunda masaya oturacak

Beşiktaş Karius ile sezon sonunda masaya oturacak

Beşiktaş’ta son haftalarda kalesinde devleşen Loris Karius’un takımdaki geleceği lig bitiminde belli olacak. Alman kaleci, yönetimle yaptığı görüşmede, “Sezon sonu masaya oturalım” talebini iletti.

Geçen sezon performansı nedeniyle çok eleştirilen Loris Karius, son 1.5 aylık periyotta ise Beşiktaş’taki en iyi dönemini geçiriyor. Kartal’ın ligde yakaladığı galibiyet serisinde büyük rolü olan Alman file bekçisi, son 8 maçta sadece 5 gol yedi. 6 karşılaşmadır kazanan Siyah- Beyazlılar, arada Ankaragücü ile berabere kalırken, öncesindeki maçta da Alanya’yı devirmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da performansından memnun olduğu Karius’un kiralık sözleşmesi, Mayıs ayında bitiyor. Yönetim bu konuda Karius ile ön bir görüşme gerçekleştirdi. Başarılı kaleci ise sezon sonunu işaret etti.

8 milyon Euro ama...

Şu an sadece saha içine odaklanmak istediğini söyleyen Karius’un, “Sezon sonunda masaya oturalım. İki taraf da memnunsa, ben Beşiktaş’ta mutluyum” dediği öğrenildi. Liverpool ile yapılan sözleşmede Karius’un satın alma opsiyonu 8 milyon Euro. Yönetim, Alman kaleci ile anlaşırsa bu rakamı taksitler halinde ödeyecek.

(Fanatik)


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