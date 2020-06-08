Beşiktaş kalecisini buldu! Tek pürüz imza parası...

Beşiktaş Sinan Bolat'ı bitirmeye artık çok yakın…
Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Siyah- Beyazlı yönetim listede yer alan Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana iterek Sinan Bolat'ta karar kaldı. Yönetim 31 yaşındaki kaleci için görüşmelere yeniden hız verdi.
SİNAN VE MENAJERİYLE GÖRÜŞME
Bonservisi elinde olan Sinan Bolat ve menajeriyle yapılan zirvede Sinan Siyah-Beyazlı yönetimin şartlarını kabul etti. Sadece imza para konusunda küçük pürüzler kaldığı öğrenildi.
İMZA PARASI İÇİN SIKI PAZARLIK
Beşiktaş Yönetimi'nin imza parasını aşağı çekmeyi başardığı takdirde Sinan Bolat'la ön protokol yapılacağı belirtildi. Bu transfere bitti gözüyle bakıldığı gelen bilgiler arasında.
BU SEZON ÇOK BAŞARILIYDI
Bu sezon Belçika'da Royal Antwerp'in kalesini koruyan Sinan Bolat 29 resmi karşılaşmanın 27'sinde forma giydi. Sinan Bolat, kalesinde 30 gol görmesine rağmen iyi bir grafik çizdi.
TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYOR
Daha önce Türkiye'de Kayseri ve Galatasaray formaları giyen Sinan Bolat büyük bir aksilik olmadığı takdirde Beşiktaş forması giyecek. Tecrübeli eldiven bu sezon Belçika takımı Antwerp'te başarılı bir sezon geçirirken performansıyla takımının en iyi isimlerinden biri oldu. Sinan'ın bonservisi elinde.
(Milliyet)
Galatasaray, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın imza bedelini hesaplarına geçti. DG Sivasspor'la mukaveleleri sezon sonunda bitecek olan iki futbolcu için Fenerbahçe de harekete geçmişti. Ancak Sarı-Kırmızılı Yönetim, 500'er bin euroluk imza paralarını ödedi ve iş bitti.
Milli yıldız, gelecekteki kariyeri ile ilgili net kararını verdi. 31 yaşındaki oyuncu Sarı-Lacivertli formayı giymek istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. İdareciler ise Nuri Şahin'e geri dönüş yapacak.
Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listede yer alan Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana iterek Sinan Bolat'ta karar kaldı. İmza parasındaki pürüz de giderilirse transfer mutlu sonla bitecek.
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