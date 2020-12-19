Beşiktaş kalecisini buldu! Arnavut file bekçisi geliyor...

Diriliş Postası

Beşiktaş, Menemenspor'un Arnavut kalecisi Gentian Selmani ile görüşmelere başladı. 22 yaşındaki file bekçisi bedavaya imza atmaya hazır.

Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa galibiyetlerinden sonra Alanya deplasmanından çıkamayan Beşiktaş, Erzurumspor maçını kazanarak ligin zirvesine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

PUAN KAYBI YAŞAMAK İSTEMİYOR

Dün Galatasaray’ın Fatih Karagümrük’e 2-1 kaybetmesinin ardından evinde bunalımlı günler geçiren Erzurumspor’u ağırlayacak olan Beşiktaş yeniden bir seri yakalamak isterken, Sergen Yalçın’ın haftaya Ankara deplasmanında da 3 puan alarak puanını 25’e çıkarmayı hedeflediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ GENTİAN SELMANİ İLE GÖRÜŞÜYOR

Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarında kesinlikle puan kaybına tahammülü olmayan siyah beyazlı ekipte bir yandan saha içerisinde alınacak sonuçlara dikkat kesilirken, diğer yandan yönetimin Ocak ayı için transfer çalışmalarına koyulduğu bildirildi. Sezon başında Ersin ve Utku ile yola çıkan genç teknik adam her ne kadar ‘kaleci istemiyorum’ dese de Erdal Torunoğulları’nın ‘1’ numara arayışlarının sürdüğü kaydedilirken, Beşiktaş’ın Menemenspor’dan free çıkacak yetenekli file bekçisi Gentian Selmani ile görüşmelere başladığı ifade edildi.

VİDA’NIN YERİNE BEDAVAYA DOMGJONİ

İzmir ekibinden aylarca ödeme almayan futbolcuların Ocak ayında bir bir serbest kalacağı öğrenilirken, Selmani’nin de kulübüyle olan bağlarını koparacağı bilgisi geldi. Özellikle geçtiğimiz sezon TFF 1.Lig’de sergilediği performansla parmak ısırtan ve milli takıma kadar yükselen Gentian Selmani’nin Beşiktaş’a gelmeye can attığı anlaşılırken, oyuncunun maaş konusunda da herhangi bir sıkıntı çıkarmayacağı vurgulandı. Avrupa’dan da birçok teklif aldığı söylenen Arnavut oyuncu Sergen Yalçın’ın onayını beklerken, Menemenspor’dan ayrılmak için gün sayan bir başka isim David Domgjoni’nin de bedavaya Beşiktaş’a teklif edildiği belirtildi.

Domagoj Vida’yı gözden çıkaran ve defans hattında eksilecek olan ‘Kara Kartal’ın’ David Domgjoni’yi beklemeye aldığı bildirilirken, Ocak ayında iki futbolcunun Beşiktaş’la bağlantılı transfer hareketliliği yaşayacağının altı çizildi.