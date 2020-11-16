Beşiktaş kadro kurmakta zorlanıyor

Beşiktaş'ta 8 futbolcunun Koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine sıkıntılı bir sürece girildi.
Özellikle savunma hattında problemlerle karşılaşan siyah-beyazlılarda geçtiğimiz hafta başında Koronavirüs testleri pozitif çıkan Fabrice N'Sakala, Valentin Rosier ve Necip Uysal'dan bugün güzel haberler bekleniyor.
1 haftadır antrenmanlarda yer alamayan üç futbolcunun yeni testlerinin negatif olması halinde ikinci testlerde de negatif sonuç beklenecek. Bu durumda teknik heyet, bu isimleri Başakşehir maçı kadrosuna dahil edecek.
FABRİCE N'SAKALA
Beşiktaş'la 6'sı lig biri de Şampiyonlar Ligi eleme turu olmak üzere 7 maça çıktı. Bunların tamamında ilk 11'de yer aldı ve 6'sında 90 dakika sahada kaldı. 1'inde ise 82. dakikada oyundan alındı.
NECİP UYSAL
Bu sezon 8 maçta siyah-beyazlı formayı giydi. Sağ bek oynadığı karşılaşmalarda iki gol attı.
VALENTİN ROSİER
Üç mücadelede 90'ar dakika görev aldı. Tek asistini kaybedilen Gazintep maçında yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakat Luyindama'nın yerine Donk, koronavirüse yakalanan Omar'ın yerine Martin Linnes'i hazırlıyor. Son şok ise Babel'den geldi.
Sosyal medyadan 'kartal' paylaşan İtalyan golcünün Beşiktaş'tan haber beklediği kaydedildi. Yönetimin ise konuyu tekrar Sergen Yalçın ile görüştüğü bildirildi.
Galatasaray'da eksikler halkasına Babel de eklendi, sarı-kırmızılılar bir anda üç oyuncusunu birden kaybetti.
Başakşehir maçı öncesi 8 futbolcusu Koronavirüs'ten dolayı izolasyonda olan Beşiktaş, üç oyuncunun bugün yapılacak testlerinden çıkacak sonucu bekliyor.
Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin'e mesaj gönderdi.
Koronavirüs yüzünden zor günler geçiren Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, stopere Josef de Souza'yı monte edecek.