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aksam.com.tr
  • 16 Kasım 2020 Pazartesi 09:06
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Beşiktaş kadro kurmakta zorlanıyor

Beşiktaş kadro kurmakta zorlanıyor

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Sabah

Başakşehir maçı öncesi 8 futbolcusu Koronavirüs'ten dolayı izolasyonda olan Beşiktaş, üç oyuncunun bugün yapılacak testlerinden çıkacak sonucu bekliyor.

Beşiktaş'ta 8 futbolcunun Koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine sıkıntılı bir sürece girildi.

Özellikle savunma hattında problemlerle karşılaşan siyah-beyazlılarda geçtiğimiz hafta başında Koronavirüs testleri pozitif çıkan Fabrice N'Sakala, Valentin Rosier ve Necip Uysal'dan bugün güzel haberler bekleniyor.

1 haftadır antrenmanlarda yer alamayan üç futbolcunun yeni testlerinin negatif olması halinde ikinci testlerde de negatif sonuç beklenecek. Bu durumda teknik heyet, bu isimleri Başakşehir maçı kadrosuna dahil edecek.

FABRİCE N'SAKALA

Beşiktaş'la 6'sı lig biri de Şampiyonlar Ligi eleme turu olmak üzere 7 maça çıktı. Bunların tamamında ilk 11'de yer aldı ve 6'sında 90 dakika sahada kaldı. 1'inde ise 82. dakikada oyundan alındı.

NECİP UYSAL

Bu sezon 8 maçta siyah-beyazlı formayı giydi. Sağ bek oynadığı karşılaşmalarda iki gol attı.

VALENTİN ROSİER

Üç mücadelede 90'ar dakika görev aldı. Tek asistini kaybedilen Gazintep maçında yaptı.

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