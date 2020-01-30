Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Avrupa'ya veda etti

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda Beşiktaş TRC İnşaat, 92-76 yenildiği ilk maçın rövanşında deplasmanda Fransa temsilcisi Carolo Basket'e 86-72 kaybederek organizasyona veda etti.
Caisse d' Epargne Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-19 önde tamamlayan Beşiktaş TRC İnşaat karşısında Carolo Basket, devreye 37-35 üstün girdi.
Üçüncü çeyreği 65-59 önde bitiren Fransa temsilcisi, mücadeleyi 86-72 kazandı.
Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, organizasyona veda etti. Carolo Basket ise 8'li tura yükseldi.
Trabzon-F.Bahçe derbisi aynı zamanda Süper Lig’de gol krallığı mücadelesi veren iki forvet oyuncusunu da karşı karşıya getirecek. Dev maç Sörloth ve Muriqi’in de düellosuna sahne olacak.
Trabzonspor-Fenerbahçe derbisine Ali Palabıyık atandı... Palabıyık iki takımın 4 maçını yönetti, 3’ü berabere bitti, 1’ini F.Bahçe kazandı.
Abdullah Avcı’nın mukavelesi en sonunda dün feshedildi. Bu açıklamanın ardından 1.5 yıllık Sergen Yalçın dönemi de resmen başladı. Bugün saat 19.03’te imza töreni olacak. Taraftarlar da efsaneyi canlı izleyecek.
ASLAN, ligde oynayacağı 5 müsabakada İstanbul dışına çıkmayacak.
NBA’de Cleveland Cavaliers ile New Orleans Pelicans takımları arasında oynanan maçta Elazığ ve çevre şehirlerde de hissedilen deprem için destek geldi.
G.Saray’da Falcao’nun yaşadığı sakatlıklar ve Andone’un dönüşünde nasıl bir performans göstereceği, soru işaretleri yarattı. Brugge’ün, dün Aslan’a yaptığı teklif sonrası Senegalli için kapılar açılmış olabilir!
FENERBAHÇE’DE istenmeyen adamların başında gelen Adil Rami’ye İngiltere’den de kötü haber geldi.