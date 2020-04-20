Beşiktaş, John Ruddy için temaslara başladı

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Loris Karius ile sezon sonunda yolların ayrılacağını açıklamasının ardından kaleci arayışlarını hızlandıran ve adı birçok isimle anılan Beşiktaş'ta gündeme son olarak Wolverhampton'un 33 yaşındaki kalecisi John Ruddy geldi. Siyah-beyazlıların sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İngiliz kaleciyi kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.
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Kara Kartal, kaleci arayışları ile ilgili İngiliz ekibi Wolverhampton'da görev yapan ancak kupa maçları dışında fazla süre bulamayan Ruddy'i listenin ilk sırasına aldı. 33 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesinin bitecek olması Kartal'ı bu transfer için heveslendirirken; son 3 sezondur İngiliz kulübünde forma giyen tecrübeli file bekçisi daha öncesinde ise 7 sezon Norwich City'nin kalesinde görev yapmıştı.
CAMBRİDGE'DE BAŞLADI
Tecrübeli kaleci, 1986'da İngiltere'nin St. Ives kasabasında dünyaya geldi. Kariyerine Cambridge altyapısında başlayan Ruddy; Everton, Walsall, Rush & Diamonds, Chester City, Stockport, Wrexham, Bristol City, Crewe Alexandra, Motherwell, Norwich ve Wolverhampton formalarını terletti.
Bu sezon İngiliz ekibiyle 6 maçta görev alan tecrübeli eldiven, kalesinde 4 gol gördü. 1.92 boyundaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.
(Fotomaç)
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