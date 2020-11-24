Beşiktaş, Joel Berry'i transfer etti

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı ekip, oyun kurucu Joel Berry ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Son olarak NBA G Ligi ekiplerinden 1,83 metre boyunda ve 25 yaşındaki basketbolcu, 2012'de ABD 17 yaş Altı takımıyla dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı. North Carolina ile 2017'de NCAA şampiyonluğuna ortak olan Berry, 2018-2019 sezonunda NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers ile sözleşme imzaladı.
Berry daha sonra NBA G Ligi takımlarından South Bay Lakers ile anlaştı. 2019-2020 sezonunda Greensboro Swarm'da forma giyen ABD'li oyuncu, 34 karşılaşmada 8 sayı, 2,1 ribaunt ve 2,1 asist ortalamalarıyla görev aldı.
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur karşılaşmasında Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, sahasında Misli.com 2'nci Lig'deki Ege ekiplerinden Turgutluspor'a 2-1 mağlup olarak elendi.
Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından Şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe'ye 1.80, Galatasaray'a 3.25, Beşiktaş'a 7.50, Alanyaspor'a 11.00, Başakşehir'e 12.00 ve Trabzonspor'a 30.00 oran verildi.
Gençlerbirliği maçını farklı geçen Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi tatlı bir telaş yaşanıyor. Teknik Direktör Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor.
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut ile görüşen tecrübeli sağ bek, pazar günü sahada olmayı hedeflediğini belirtip, “Şu an hazır değilim ama o güne kadar olurum. Planlarınızı bana göre yapabilirsiniz” dedi.
Galatasaray maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kayserispor kalecisi Silviu Lung'un MR'ı çekildi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Milli görev için ülkesi Ekvadır'a gitmiş ve burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.