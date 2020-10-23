Beşiktaş, James Blackmon'u transfer etti

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Beşiktaş'a talih kuşu! 3.5 milyon euroluk teklif... Beşiktaş'a talih kuşu! 3.5 milyon euroluk teklif... Alanya'dan bedava alınan ve şu ana kadar savunmada beklentilerin altında kalan Welinton'a, Al Hilal kulübü talip oldu. Suudi temsilcisi, Brezilyalı oyuncu için Beşiktaş'ın istediği 3.5 milyon Euro'yu da kabul etti. Taraflar arasındaki görüşmeler ise tüm hızıyla sürüyor.

Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu Arsenal'in İngiltere Premier Lig ve UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil etmediği Mesut Özil, devre arasında takımdan ayrılıyor. İngiliz basınında yer alan habere göre 32 yaşındaki futbolcu, ocak ayında MLS ekibi DC United'ın yolunu tutacak. Başarılı futbolcunun adı uzun süredir Fenerbahçe'yle de anılıyordu.

Galatasaray'da Falcao ve forma gerçeği ortaya çıktı Galatasaray'da Falcao ve forma gerçeği ortaya çıktı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in, performansı yetersiz görülen ve yüksek maliyeti nedeni ile de el yakan Radamel Falcao ile ilgili “Gelince 500 bin adet forma satarız dendi ama ancak 30 bin forma sattık” sözlerinin yankıları sürüyor.

Maça 4 saat kala 2 futbolcuda koronavirüs çıktı Maça 4 saat kala 2 futbolcuda koronavirüs çıktı Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bugün 20:00'de oynayacağı Göztepe maçı öncesinde yapılan testler sonucunda 2 futbolcuda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Kartal'da Sergen Yalçın sistemi değiştiriyor Kartal'da Sergen Yalçın sistemi değiştiriyor Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, kanatlarda yaşanan sıkıntı nedeniyle Denizlispor maçında sistem değişikliğine gitmeyi planlıyor. Orta sahada Dorukhan, Josef ve Atiba'nın, ileri üçlüde ise Aboubakar, Larin, Ghezzal'ın yer alması bekleniyor