Beşiktaş izni kaptı! 500 milyon lira kulübe kalacak...

Ekonomik krizi atlatmak için bağış kampanyası düzenleyen Beşiktaş'ın gerekli izinleri aldığı öğrenildi. Borç yapılandırması anlaşması nedeniyle her türlü geliri doğrudan banka tarafından el konulan Beşiktaş, bağış kampanyasından elde edilecek gelirin anlaşma dışında tutulması için uzun süredir çeşitli kurumlarla görüşmeler yürüttü.
Öncelikle kampanya için İstanbul Valiliği ve İstanbul Dernekler Masası ile görüşmeler yürüten ve gerekli izinleri alan siyah beyazlılar, borç yapılandırması için kurulan konsorsiyumun en önemli ayağı olan Ziraat Bankası ile de anlaştı.
Kulüp, bağış kampanyasından gelecek parayı, kulübün günlük işleyişini sürdürmek, maaşlar ödemek ve hemen hemen her gün kapıya dayanan alacaklılara borçlarını karşılamak için kullanacak.
Beşiktaş yönetimi Mart ayında başlatmayı planladığı bağış kampanyasıyla 250 milyon lirayla 500 milyon lira arasında bir gelir hedefliyor. Beşiktaş'ın yapılan son divan kurulu toplantısında toplam borç yaklaşık 3 milyar lira olarak açıklanmıştı.
(Ajansspor)
Suriye'nin İdlib şehrine rejim güçleri tarafından düzenlenen menfur saldırı sonrası 33 Mehmetçiğimizin şehit düşmesi sonrası Türk spor kulüplerinden de mesajlar geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İdlib'de şehitlerin olmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir adını son 16 turuna yazdırdı. Saat 15.00'te yapılacak kuru çekiminde Başakşehir'in rakibi belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz ekibi Sporting'i uzatma devreleri sonunda 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir tur atladı.
Beşiktaş'ın 2018 yılında girişimlerde bulunduğu ancak transferini gerçekleştiremediği Alphonso Davies'in piyasa değeri an itibarıyla 40 milyon Euro!
İngilizler, Sörloth’un fiyatının 50 milyon euroya çıktığını yazdı. Crystal Palace taraftarları ise Trabzonspor’a verilen 6 milyon euro satın alma opsiyonuna isyan etti.
Siyah-Beyazlılar, Alman eldivenin yerine milli file bekçisini düşünüyor. 31 yaşındaki isim de bu teklife sıcak bakıyor...