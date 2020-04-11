Beşiktaş izin verdi, Karius Türkiye'de kalmayı tercih etti

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sosyal izolasyon döneminde evinden çıkmamaya özen gösteren ve bu sıkıntılı günlerini kız arkadaşıyla birlikte İstanbul’da geçiren Beşiktaş’ın deneyimli kalecisi Loris Karius, yönetimin verdiği özel izne rağmen Almanya’ya gitmedi. Deneyimli kaleci, Türkiye’nin koronavirüs salgını konusunda Avrupa’daki birçok ülkeden çok daha güvenli olması nedeniyle İstanbul’da kalmayı tercih etti.
‘En doğrusu kalmak’
Karius’un aksine Lens’in ailesi Hollanda’da olduğu için özel uçakla gitmek zorunda kaldığı, Boateng’in ise kız arkadaşının isteğiyle hafta başında ülke dışına çıktığı vurgulandı. Kiralık sözleşmesi biteceği için sezon sonu çok yüksek ihtimalle Beşiktaş’tan ayrılacak olan Karius’un yöneticilerle yaptığı görüşmede, “İstanbul’da kalarak evdeki bireysel idmanlarıma devam edeceğim. Çok acil bir durum olursa gidebilirim ama şu an en güvenli yerdeyim. Benim için burada kalmak en doğru tercih” dediği belirlendi.
(Milliyet)
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