Beşiktaş istiyor

Mohamed Elneny'nin menajeri Alan Nazmy, oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu ve Siyah-Beyazlılar'ın kararını da açıkladı.

AKŞAM

Beşiktaş, koronavirüs krizi sonrasında Mohamed Elneny’yi kadrosunda tutmak istiyor ancak henüz resmi bir gelişme yok. Şu anda bunun için çok erken. Koronavirüs pandemisi her şeyi durdurdu ve geleceği de belirsiz kıldı.

KARTAL’A RAKİP ÇIKTI

Öte yandan Beşiktaş’ın transfer listesinde Aboubakar yer alıyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. A bola’ya göre ise, Porto’da sakatlıklarla boğuşan Aboubakar’la West Ham ilgileniyor.