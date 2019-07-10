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Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Lewis Holtby'le anlaşma sağlayamadı

Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Lewis Holtby'le anlaşma sağlayamadı

Beşiktaş, 28 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Lewis Holtby ile İstanbul'da görüştü. Holtby'nin 2 milyon 250 bin Euro garanti ücret ve 1 milyon 500 bin Euro imza parası talebi çok bulundu. Siyah beyazlı yönetim Alman oyuncuya sezon başına 1.8 milyon Euro'dan 2 artı 1 yıllık sözleşme önerdi.

Yeniden kadrosuna katmak istediği Shinji Kagawa'dan ses çıkmayınca Alman ekibi Hamburg'la sözleşmesini uzatmayıp, bonservisini eline alan Lewis Holtby'ye yönelen Beşiktaş, tecrübeli oyuncu ile İstanbul'da bir araya geldi. Ancak yapılan görüşmede anlaşma sağlanamadı.

Siyahbeyazlılar, 10 numaranın yanı sıra sol kanat ve merkez de oynayabilen Holtby'ye sezon başına 1.8 milyon Euro'dan 2 artı 1 yıllık sözleşme önerdi.

YÖNETİM ÜCRET KONUSUNDA ESNEK DAVRANDI

Bu transferin gerçekleşmesi halinde Beşiktaş'ın bonservis ödemeyecek olmasını koz olarak kullanan 28 yaşındaki orta saha ise 2 milyon 250 bin Euro yıllık ücret ve 1.5 milyon Euro imza parası talep etti. Yönetim, ücret konusunda biraz esnek davransa da oyuncunun istediği imza parasını çok buldu. 

Taraflar anlaşma sağlayamadan pazarlık masasından kalktı.

Geçtiğimiz sezon Hamburg ile 31 maça çıkan Holtby, 5 gol, 6 asiste imza atmıştı.

Başakşehir ve Galatasaray'a da önerildi

Lewis Holtby, İstanbul'a yapacağı yolculuk öncesi Almanya'daki Türk berberine tıraş oldu. Tıraş görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan yıldız futbolcunun, paylaşımı büyük ilgi gördü.

Deneyimli isim ayrıca siyah-beyazlıların yanı sıra Medipol Başakşehir ve Galatasaray'a da önerildi.  (Sabah)

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