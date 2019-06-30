Beşiktaş, İspanyol sol kanat oyuncusu Jony için görüşmelere başladı

Ricardo Quaresma'nın durumunun belirsizliği ve Lens'in de satılma ihtimali Beşiktaş'ı her iki kanat için arayışa itti.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim Malaga'da oynayan İspanyol sol kanat Jony oldu.

Geçtiğimiz sezon Deportivo Alaves'te kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki oyuncu hakkında detaylı bilgi toplayan Beşiktaş'ın, menajerler aracılığıyla transfer için nabız yokladığı öğrenildi.

Malaga ile 2020 yılına kadar sözleşmesi olan oyuncunun da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Asıl adı Jonathan Rodriguez Menendez olan İspanyol oyuncu geçen sezon 36 maçta forma giyip 5 gol ve 10 asistle oynadı.

BOYD VE KAGAWA İLK KAMPA YETİŞECEK

Bu arada transferde şu ana kadar sessiz kalan Beşiktaş yönetiminin, görüşme halinde olduğu Tyler Boyd ve Shinji Kagawa'yı 8 Temmuz'da yeni sezonu açacak takımın ilk etap kampına yetiştirmeyi hedeflediği ifade edildi.

(Sabah)