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aksam.com.tr
  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 09:14
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  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 09:14

Beşiktaş ile Guingamp arasında Rebocho pazarlığı

Beşiktaş ile Guingamp arasında Rebocho pazarlığı

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Beşiktaş yöneticileri, sezon başında İtalya ekibi Guingamp'tan 400 bin Euro karşılığında kiraladığı Portekizli oyuncu Pedro Rebocho'nun menajeri ve kulübü ile yaptığı görüşmede sözleşmedeki 2.8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun kaldırılmasını ya da esnetilmesini istedi. Ancak şu an için anlaşma sağlanamadı.

Sözleşmesinde yer alan "Toplam 20 maçın her birinde en az 45'er dakika forma giyer ve Beşiktaş ligi ilk 4'te bitirirse 2.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girer" maddesi sebebiyle Pedro Rebocho sıkıntısı yaşayan Beşiktaş yönetimi, önceki gün kulüpte önemli görüşmeler yaptı. Oyuncunun menajeri ve bonservisine sahip olan Guingamp kulübünün yetkililerini Vodafone Park'a davet eden siyahbeyazlılar, buluşmada 24 yaşındaki sol bekin durumunu masaya yatırdı.

'BİR AN ÖNCE TOPARLANMAN GEREKİYOR'

Yönetim, toplantıda maddenin kaldırması ya da esneklik sağlanması gerektiğini dile getirirken henüz tam anlamıyla bir anlaşma sağlanamadığı kaydedildi. Siyah-beyazlılar, 7 maçta daha 45'er dakika forma giymesi halinde devreye girecek zorunlu opsiyonu kaldırarak daha rahat hareket etmek istiyor. Portekiz Milli Takımı'nda 2020 Avrupa Şampiyonası için oyuncu havuzuna alınması beklenilen Rebocho'ya da performansını bir an önce yükseltmesi gerektiği iletildi.

HAYAL KIRIKLIĞI

Beşiktaş'a sol bekte Caner Erkin'e alternatif olarak transfer edilen Pedro Rebocho, performansıyla sınıfta kaldı. 24 yaşındaki Portekizli, daha çok Caner'in kanatta görev yaptığı maçlarda forma şansı buldu.

(Sabah)

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