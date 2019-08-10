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aksam.com.tr
  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:08
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  • 10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:13

Beşiktaş ile anlaştığını duyurdular

Beşiktaş ile anlaştığını duyurdular

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Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun Instagram hesabı hacklendi. Ele geçirilen hesaptan yapılan paylaşımda, Marcao'nun Beşiktaş'a transfer olduğu yazıyordu.

Galatasaray taraftarı gece yarısı büyük bir şoka uğradı. Takımın genç yıldızı Marcao'nun kullandığı hesap, Instagram'dan önce Beşiktaş'ı takip etti, ardından da siyah-beyazlı kulübün logosuyla bir paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda, Marcao'nun ağzından İngilizce bir metin paylaşıldı. Metinde, oyuncunun Galatasaray yönetimiyle görüş ayrılığı içinde olduğu ve Beşiktaş ile görüşmelere başladığı yazıyordu.

Ancak kısa süre içinde gerçek ortaya çıktı. Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin, yaptığı bir paylaşımla Marcao'nun hesabının çalındığını ifade etti. Kısa süre sonra Brezilyalı futbolcu Twitter hesabından gönderi yayınladı ve hesabının çalındığını doğruladı.

Sabaha karşı kişisel Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Marcao, ''Instagram'a geri döndüm'' notunu düştü ve hesabın kurtarıldığını açıkladı.

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