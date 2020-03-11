Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, 'Galatasaray teşvik primi' haberlerine cevap verdi

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, teknik direktör Mesut Bakkal'ın kariyerini anlattığı ‘Mesut Bir Adamın Hikayesi' adlı kitabında Galatasaray'dan teşvik primi aldıklarını ifade etmesinin ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Dalgakıran paylaşımında “Ligde dopingli, teşvik primli pek çok sezonun yaşandığı çok açık. Bunlar ile elde edilen şampiyonluklarla istatistikler tutmanın hiç bir anlamı kalmadı. Hatta artık onlar bir utanç vesikası” ifadelerini kullandı.

