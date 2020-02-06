Beşiktaş, IFAB'tan Göztepe maçı hakkında görüş istedi

Beşiktaş Kulübü'nün Twitter hesabından, IFAB'ın Twitter hesabına yönelik yapılan paylaşımda, Futbol Kural Kitabı'nın "Oyunun Başlaması ve Tekrar Başlaması" hakkındaki 8. maddesi hatırlatılarak, "Tarafınızca belirlenen kuralların 8. maddesinin 2. fıkrasının açıkça ihlal edilmesi, Göztepe maçının skorunu doğrudan etkilemiştir. Olaya ilişkin tavsiye görüşünüzü bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşıma ayrıca "Beşiktaş kurban edildi" anlamına gelen BesiktasWasVictimized etiketi eklendi.
Beşiktaş, deplasmanda 2-1 kaybettiği Göztepe karşılaşmasında yediği ikinci gol öncesindeki pozisyonda "topun kendisi yerine rakibe verildiği" iddiasıyla TFF'ye başvurmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündemdeki konulara dair basın toplantısı düzenledi. İstifa edeceği yönündeki iddialara da cevap veren Özdemir; harcama limitlerinden VAR’a, ertelenen Malatyaspor-Trabzonspor maçından Beşiktaş’ın kural hatası talebi ve Zorlu’daki görüşmeye kadar birçok konuya değindi. Özdemir ayrıca Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un iddialarını da yanıtladı.
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