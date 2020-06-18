Beşiktaş için atılan güncel SMS sayısı

Beşiktaş Kulübü'nün SMS kampanyasında son rakamlar belli oldu.
Yönetim, ekonomik olarak büyük sıkıntı içerisinde bulunan kulübe destek için bir yardım kampanyası başlatmıştı.
'Bırakmam Seni' sloganıyla başlayan kampanyaya son olarak 220 bin civarında katılımın olduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, hafta sonuna kadar rakamda 250 bini geçmeyi planlıyor.
Yardım kampanyası hakkındaki detaylar, kulübün internet sitesinde yer alıyor.
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