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  3. Beşiktaş, Hugo Rodallega için Denizlispor ile ilk teması kurdu

Beşiktaş, Hugo Rodallega için Denizlispor ile ilk teması kurdu

Beşiktaş, Hugo Rodallega için Denizlispor ile ilk teması kurdu

Beşiktaş Yönetimi, hücum hattında alternatif yaratmak için rotasını Denizli’ye çevirdi.

Mario Balotelli ve Cenk Tosun gibi isimlerin yanı sıra Yeşil-Siyahlı ekibin tecrübeli golcüsü Hugo Rodallega için de ilk temaslar sağlandı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da, Kolombiyalı santrforun ligi bilmesi nedeniyle bu transfere onay verdiği bildirildi.

34 yaşındaki futbolcu için düşünülen formül ise takas olacak. Bu sezon 14 maçta forma giyen Rodallega, 5 kez rakip fileleri sarsma başarısı gösterdi.

(Fanatik)


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