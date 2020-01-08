Beşiktaş hazırlıklara galibiyetle başladı

Teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşmaya as oyuncuların çoğunlukta olduğu kadro ile başlarken; Karius, Rebocho, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Ljajic, Boyd ve Umut Nayir'den oluşan kadro ilk yarıda üstün bir futbol sergiledi. Siyah beyazlılar özellikle Atiba'nın yönlendirdiği ataklarla 25'inci dakikada 2-0'ı yakaladı. İlk gol penaltıdan 10'uncu dakikada Ljajic'ten gelirken, skoru 2-0 yapan golü Beşiktaş'ın bu sezon en çok takdir edilen oyuncusu Atiba Hutchinson attı.
Siyah beyazlılar ikinci devreye Boyd ve Rebocho dışında tüm oyuncuları değiştirerek başladı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen bu yarıda gol olmayınca karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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