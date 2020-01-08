  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 08 Ocak 2020 Çarşamba 19:03
  • |
  • 08 Ocak 2020 Çarşamba 19:03

Beşiktaş hazırlıklara galibiyetle başladı

Beşiktaş hazırlıklara galibiyetle başladı

Paylaş

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde sürdüren Beşiktaş, kampın ilk hazırlık maçını Macar ekibi Mezokovesd Zsory FC ile oynadı. Siyah beyazlılar karşılaşmayı Ljajic ve Atiba'nın golleriyle 2-0 galip tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşmaya as oyuncuların çoğunlukta olduğu kadro ile başlarken; Karius, Rebocho, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Ljajic, Boyd ve Umut Nayir'den oluşan kadro ilk yarıda üstün bir futbol sergiledi. Siyah beyazlılar özellikle Atiba'nın yönlendirdiği ataklarla 25'inci dakikada 2-0'ı yakaladı. İlk gol penaltıdan 10'uncu dakikada Ljajic'ten gelirken, skoru 2-0 yapan golü Beşiktaş'ın bu sezon en çok takdir edilen oyuncusu Atiba Hutchinson attı.

Siyah beyazlılar ikinci devreye Boyd ve Rebocho dışında tüm oyuncuları değiştirerek başladı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen bu yarıda gol olmayınca karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bugün Antalya'ya gelen başkan Ahmet Nur Çebi, karşılaşmanın ikinci devresini yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile birlikte seyretti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Tamer Tuna: İlk hedefimiz takımı ligde tutmak

title

Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp: Devletimize vefa borcumu ödemeye çalışıyorum

title

Galatasaray'da art arda ayrılıklar! 6 futbolcu eşyalarını topladı

Anadolu Efes´in Kan Kanseriyle Mücadele Dansı Alkış Topladı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da 6 futbolcu eşyalarını topladı
Galatasaray'da 6 futbolcu eşyalarını topladı

Galatasaray'da 6 futbolcu eşyalarını topladı

Ocak ayını yoğun geçiren Galatasaray'da 6 futbolcuyla yollar ayrılıyor.

Falette, Fenerbahçe için İstanbul'da
Falette, Fenerbahçe için İstanbul'da

Falette, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Simon Falette, İstanbul'a geldi.

Abdullah Avcı'dan Cenk Tosun açıklaması
Abdullah Avcı'dan Cenk Tosun açıklaması

Abdullah Avcı'dan Cenk Tosun açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı; transfer çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.

Eskişehirspor cephesinden flaş Sekidika açıklaması
Eskişehirspor cephesinden flaş Sekidika açıklaması

Eskişehirspor cephesinden flaş Sekidika açıklaması

Galatasaray'ın transferde anlaşma sağladığı Sekidika ile ilgili Eskişehirspor cephesinden açıklama geldi.

Efsane futbolcuya silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı
Efsane futbolcuya silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Efsane futbolcuya silahlı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Sırbistan futbolunun efsaneleri arasında yer alan Darko Kovacevic, Yunanistan'ın başkenti Atina'da silahlı saldırıya uğradı. Kovacevic'in ayağından vurulduğu ve hastanede olduğu belirtildi.

Stoper arayan Galatasaray'a Arsenal'ın yıldızı önerildi
Stoper arayan Galatasaray'a Arsenal'ın yıldızı önerildi

Stoper arayan Galatasaray'a Arsenal'ın yıldızı önerildi

Kajer ve Murillo'da başarısız olan Galatasaray'a Arsenal forması giyen Mustafi'yi teklif ettiler.

Süper Lig'de tarihi karar! Dünyada ilk sıradayız...
Süper Lig'de tarihi karar! Dünyada ilk sıradayız...

Süper Lig'de tarihi karar! Dünyada ilk sıradayız...

Türkiye fiili olarak net yüzde 67'lik vergi oranı ile dünyada futbolcuların veya futbolcular için kulüplerinin en fazla vergi ödediği ülke oldu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.