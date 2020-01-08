Beşiktaş hazırlıklara galibiyetle başladı

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde sürdüren Beşiktaş, kampın ilk hazırlık maçını Macar ekibi Mezokovesd Zsory FC ile oynadı. Siyah beyazlılar karşılaşmayı Ljajic ve Atiba'nın golleriyle 2-0 galip tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşmaya as oyuncuların çoğunlukta olduğu kadro ile başlarken; Karius, Rebocho, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Ljajic, Boyd ve Umut Nayir'den oluşan kadro ilk yarıda üstün bir futbol sergiledi. Siyah beyazlılar özellikle Atiba'nın yönlendirdiği ataklarla 25'inci dakikada 2-0'ı yakaladı. İlk gol penaltıdan 10'uncu dakikada Ljajic'ten gelirken, skoru 2-0 yapan golü Beşiktaş'ın bu sezon en çok takdir edilen oyuncusu Atiba Hutchinson attı.

Siyah beyazlılar ikinci devreye Boyd ve Rebocho dışında tüm oyuncuları değiştirerek başladı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen bu yarıda gol olmayınca karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bugün Antalya'ya gelen başkan Ahmet Nur Çebi, karşılaşmanın ikinci devresini yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile birlikte seyretti.