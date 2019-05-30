Beşiktaş, Hazar Torunoğulları ile profesyonel sözleşme imzaladı

Torunoğlulları, dönemin Beşiktaş futbol Scoutu Gökhan Keskin'in dikkatinden kaçmadı. Güçlü fiziği, sert şutları ve kafa topları hakimiyeti ile oynadığı klüplerin vazgeçilmezi olan Hazar, Gökhan Keskin tarafından yakın takibe alınarak 2016 yılında Beşiktaş altyapısına kazandırıldı.

Hazar Torunoğulları, U17, U19 ve devam ettiği U21 takımlarında disiplini ve başarılı performansı ile Beşiktaş’ta geleceğin yıldızları arasında görülüyor. Daha önce hedefleri arasında, Hollanda’da doğup futbola başlayan ve daha sonra yıllarca Beşiktaş kaptanlığı yapan Oğuzhan Özyakup gibi olmak olduğunu belirten Hazar, İstanbul’da takım arkadaşları ile mükemmel bir iletişim sağladığını ve geçen sezon şampiyon olarak bitirdikleri U 21 ligininin bu yılda hala lideri olduklarını ve şampiyonluk ile tamamlamak için takım olarak çok iyi çalıştıklarını belirtti.

Hazar, İstanbul’da eğitim hayatına da devam ettiğini, takımın izin dönemlerinde Hollanda’ya geldiğini ve en çok patates Frit özlediğini arkadaşları ile vakit geçirmeyi sinemaya gitmeyi sevdiğini belirtti. Hazar Torunoğulları, Mayıs 2019 da Beşiktaş kulübü ile 2 yıllık profesyonel sözleşme yaptı.