'Beşiktaş hayatımı değiştirdi'

AKŞAM

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın ile sohbet toplantısı düzenledi, önemli açıklamalar yaptı: Bremen’in sol stoperi de listedeydi ama sol stoper için eşit ağırlıkta belirlediğim 3 isim vardı, bunlardan biri de Victor Ruiz’di. Çok çabuk uyum sağladı. Elneny’nin Arsenal’deki kondisyoneri, benim milli takımdaki kondisyonerimdi. Fiziksel olarak eksiği yok. Burak Yılmaz sahada koşulara başladı. Önümüzdeki hafta takıma katılacak. Adım adım bekliyoruz. Sahalara döndüğünde belki de çok gol kaçıracak ancak gol atmak bir sanattır. Burak’ın sakatlık yaşamasını kimse beklemezdi. Udinese ile oynanan hazırlık maçında futbolu özlediği belliydi. Senelerdir haftada 3 maç oynayan biri. Vücut bir noktadan sonra ‘beni bırak’ diyebilir.

BÜYÜK AŞKLAR BÖYLE BAŞLAR

Uzun orta bazen olur bazen olmaz. 80 tane ortadan bir tanesi gol oluyor. Taç çizgisinden orta, karanlığa ortadır. Kısa orta çözümdür. Dünyada da bu böyledir. Sevilla’dan teklif geldi ancak Beşiktaş’ın duygusu daha güzeldi. Beşiktaş’ta göreve başlamak hayatımı çok değiştirdi. Şenol Hoca burada çok önemli işlere imza attı, iz bıraktı. Ben de onun gibi olmak istiyorum. Taraftarların bana karşı saygısını ve benden beklentilerini net şekilde görebiliyorum. ‘Abdullah Avcı yere yatsana’ tezahüratlarına başta üzülüyordum ama bana hiç küfür edilmedi, hakaret olmadı. Bunu bir ritüel olarak algıladım, zaten şu anda da Beşiktaş taraftarının verdiği destek beni her zaman mutlu ediyor. Zaten büyük aşklar böyle başlar.

BAŞAKŞEHİR’DEN KİMSEYİ İSTEMEDİM

TRANSFER döneminde Abdullah Avcı’nın eski takımı Başakşehir’den Epureanu, Visca, Mahmut, Volkan Babacan ve İrfan Can’ın isimleri Beşiktaş’la anılmıştı. Abdullah Avcı, Beşiktaş’a geldikten sonra eski takımı Başakşehir’den hiçbir futbolcu konusunda bir talebi ve isteği olmadığını söyledi.

BOYD GÜVEN KAYBETTİ

AVCI: Boyd, potansiyeliyle Avusturya kampında bize en çok hayal ettiren oyuncuydu, şu an özgüven kaybı yaşıyor. Bir gol attığında veya asist yaptığında kendine gelecektir. Lens bizim mukaveleli oyuncumuz. Maksimum verim almaya çalışıyoruz. Şu an Diaby de geldiği için o tarafta alternatiflerimiz arttı.

YÖNETİMSEL QUARESMA

AVCI: Şu an içeride kimsenin alacağı yok, hepsi ödenmiş durumda. Mevcut oyuncular da Beşiktaş’ın değerini biliyor. Quaresma konusunda karar yönetime aitti.