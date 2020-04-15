Beşiktaş harekete geçti! Transferde yıldız yağmuru

Kadrosunda büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Siyah-Beyazlılar, bonservisi bulunmayan 3 isim belirledi. Yönetim, Burnley’den ayrılacak kaleci Hart, Shakhtar’da son günlerini geçiren 10 numara Kovalenko ve Al Duhail’den Avrupa’ya dönmek için geri sayımda bulunan Hırvat forvet Mandzukic’i istiyor.
Ekonomik olarak yaşanan sıkıntılara ek olarak koronavirüs sebebiyle Süper Lig’in durması sonrasında TFF ve yayıncı kuruluş gelirlerini de geçici süreliğine kaybeden Beşiktaş, kriz ortamında yeni dönemi şekillendirmeye çalışıyor.
Sezon sonunda kiralık oyuncular; Loris Karius, Pedro Rebocho, Abdoulay Diaby, Mohamed Elneny’le yollarını ayıracak olan Kara Kartal, ek olarak; sözleşmesi bitecek Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Kevin-Prince Boateng 3’lüsüyle ilgili planlamasını henüz yapmadı.
Bu 3 isimle ilgili kararını ligin resmen sona ermesinin ardından verecek olan Kara Kartal, gelecek sezonda yapılacak hamleler için ise düğmeye bastı.
Beşiktaş’ın, bu doğrultuda ilk adımı Karius’tan boşalacak kale bölgesi için atacağı ve menajerler aracılığıyla önerilen İngiliz kaleci Joe Hart’ı liste başına yazdığı ortaya çıktı.
Mandzukic’in bavulları hazır!
Avrupa’da; Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi devlerin formasını giymesinin ardından sezon başında Katar Ligi ekibi Al Duhail’e transfer olan Mario Mandzukic, yeni macerasından memnun kalmamıştı.
Sezon sonunda alacakları karşılığında bonservisini alıp Avrupa’ya dönmenin hayallerini kuran ve Beşiktaş’a önerilen Hırvat golcü için Siyah-Beyazlılar’la yapılan temaslarda büyük aşama kaydedildi.
Kulübünden 7 milyon Euro kazanan ve bu bedelin 3’te 1’ine Kara Kartal’a gelmeye hazır olan 33 yaşındaki golcü için oyuncunun menajeriyle pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.
Ljajic’in yerine Kovalenko
Adem Ljajic’ten memnun olmayan yönetim, Boşnak 10 numarayla yollarını ayırmaya hazırlanıyor... Ljajic’in menajerine şimdiden kulüp bulma talimatı veren Kara Kartal, bu ismin yerine getireceği ismi ise belirledi: Viktor Kovalenko!
Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donetsk’in 24 yaşındaki yıldızıyla temas kuran Beşiktaş, dönem sonunda kulübüyle kontratı sona erecek olan futbolcuyu renklerine bağlamayı planlıyor.
Ukrayna Milli Takımı’nın önemli isimleri arasında yer alan Kovalenko’nun da, alt yapısından yetişip ardından tam 7 yıldır A takımında forma giydiği kulübünden ayrılıp yeni bir maceraya atılma konusunda istekli olduğu ifade edildi.
Babacan da listede ama...
Premier Lig ekibi Burnley’le sezon sonunda kontratı bitecek olan ve imza parası talebi bulunmayan 32 yaşındaki file bekçisi için menaceriyle görüşmelere başlayan Kara Kartal’ın, kaledeki boşluğu Hart’la doldurmayı planladığı belirtildi.
Başakşehir’in Milli eldiveni Volkan Babacan için de girişimlerini sürdüren Beşiktaş’ın, 2 isimden birini seçeceği ancak dünyaca ünlü olması ve uluslar arası tecrübesi İngiliz kaleciye bir adım daha yakın olduğu belirtildi.
(Fanatik)
Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için harekete geçiyor.
Ferdi Kadıoğlu'nun adı İngiliz ekibi Derby County ile anılıyordu.
İspanyol radyosu Cadena Ser, flaş bir iddia ortaya attı. Buna göre Şampiyonlar Ligi'nin Ağustos ayında yapılabileceği ve eğer zaman kalmazsa çeyrek ve yarı final karşılaşmalarının tek maç üzerinden oynanabileceğini öne sürdü.
İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı liglerin ertelenmesinin ardından aldığı bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderme kararından vazgeçti.
Adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Alanyaspor Teknik direktörü Erol Bulut, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
2014-2015 futbol sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran ve Sarı-Kırmızılılarla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupalarını müzesine götüren Gençlebirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş bir itiraf geldi. Hamzaoğlu, "Galatasaray'da o dönem elde ettiğimiz başarılar küçümsendi. Ibrahimovic nedeniyle koca Galatasaray'ın yapmış olduğu başarılar masanın altına süpürüldü." dedi. İşte Hamzaoğlu'nun açıklamarı...
UEFA'dan Finansal Fair Play kemerini yumuşatmasının ardından bir nebze de olsa rahat nefes alan Fenerbahçe, iki sezonluk hayal kırıklığının ardından bu kez daha kararlı adımlar atmaya başladı.