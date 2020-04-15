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aksam.com.tr
  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 07:33
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  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 07:33

Beşiktaş harekete geçti! Transferde yıldız yağmuru

Beşiktaş harekete geçti! Transferde yıldız yağmuru

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Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için harekete geçiyor.

Kadrosunda büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Siyah-Beyazlılar, bonservisi bulunmayan 3 isim belirledi. Yönetim, Burnley’den ayrılacak kaleci Hart, Shakhtar’da son günlerini geçiren 10 numara Kovalenko ve Al Duhail’den Avrupa’ya dönmek için geri sayımda bulunan Hırvat forvet Mandzukic’i istiyor.

Ekonomik olarak yaşanan sıkıntılara ek olarak koronavirüs sebebiyle Süper Lig’in durması sonrasında TFF ve yayıncı kuruluş gelirlerini de geçici süreliğine kaybeden Beşiktaş, kriz ortamında yeni dönemi şekillendirmeye çalışıyor.

Sezon sonunda kiralık oyuncular; Loris Karius, Pedro Rebocho, Abdoulay Diaby, Mohamed Elneny’le yollarını ayıracak olan Kara Kartal, ek olarak; sözleşmesi bitecek Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Kevin-Prince Boateng 3’lüsüyle ilgili planlamasını henüz yapmadı.

Bu 3 isimle ilgili kararını ligin resmen sona ermesinin ardından verecek olan Kara Kartal, gelecek sezonda yapılacak hamleler için ise düğmeye bastı.

Beşiktaş’ın, bu doğrultuda ilk adımı Karius’tan boşalacak kale bölgesi için atacağı ve menajerler aracılığıyla önerilen İngiliz kaleci Joe Hart’ı liste başına yazdığı ortaya çıktı. 

Mandzukic’in bavulları hazır!

Avrupa’da; Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi devlerin formasını giymesinin ardından sezon başında Katar Ligi ekibi Al Duhail’e transfer olan Mario Mandzukic, yeni macerasından memnun kalmamıştı.

Sezon sonunda alacakları karşılığında bonservisini alıp Avrupa’ya dönmenin hayallerini kuran ve Beşiktaş’a önerilen Hırvat golcü için Siyah-Beyazlılar’la yapılan temaslarda büyük aşama kaydedildi.

Kulübünden 7 milyon Euro kazanan ve bu bedelin 3’te 1’ine Kara Kartal’a gelmeye hazır olan 33 yaşındaki golcü için oyuncunun menajeriyle pazarlıkların sürdüğü kaydedildi.

Ljajic’in yerine Kovalenko

Adem Ljajic’ten memnun olmayan yönetim, Boşnak 10 numarayla yollarını ayırmaya hazırlanıyor... Ljajic’in menajerine şimdiden kulüp bulma talimatı veren Kara Kartal, bu ismin yerine getireceği ismi ise belirledi: Viktor Kovalenko!

Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donetsk’in 24 yaşındaki yıldızıyla temas kuran Beşiktaş, dönem sonunda kulübüyle kontratı sona erecek olan futbolcuyu renklerine bağlamayı planlıyor.  

Ukrayna Milli Takımı’nın önemli isimleri arasında yer alan Kovalenko’nun da, alt yapısından yetişip ardından tam 7 yıldır A takımında forma giydiği kulübünden ayrılıp yeni bir maceraya atılma konusunda istekli olduğu ifade edildi.

Babacan da listede ama...

Premier Lig ekibi Burnley’le sezon sonunda kontratı bitecek olan ve imza parası talebi bulunmayan 32 yaşındaki file bekçisi için menaceriyle görüşmelere başlayan Kara Kartal’ın, kaledeki boşluğu Hart’la doldurmayı planladığı belirtildi.

Başakşehir’in Milli eldiveni Volkan Babacan için de girişimlerini sürdüren Beşiktaş’ın, 2 isimden birini seçeceği ancak dünyaca ünlü olması ve uluslar arası tecrübesi İngiliz kaleciye bir adım daha yakın olduğu belirtildi.

(Fanatik)

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