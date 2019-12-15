Beşiktaş, haftalar sonra kendi sahasında Yeni Malatyaspor'a mağlup oldu

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile BtcTurk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Yeni Malatyaspor, 2-0'lık skorla kazandı.

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Thievy Bifouma ve 90+9. dakikada penaltıdan Adis Jahovic attı.

Beşiktaş'ta Caner Erkin'de 90+8. dakikada iki sarı kart ile kırmızı kart gördü.

Beşiktaş, 6 hafta sonra puan kaybetti, 8 hafta sonra ise yenildi ve 27 puanda kaldı. 5 maç sonra kazanan Yeni Malatyaspor ise 23 puana yükseldi.

Ligin 16. haftasında Beşiktaş, 22 Aralık Pazar saat 19.00'da Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Yeni Malatyaspor ise 21 Aralık Cumartesi saat 15.00'te Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

ABDULLAH AVCI, İDEAL 11 İLE SAHADA

Süper Lig'in 15. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, ideal kadrosundaki oyuncuları sahaya sürdü. Ligin 14. haftasında Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmadaki kadrosunu bozmayan Avcı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Wolverhampton maçında kadroya almadığı Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Burak Yılmaz'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Avcı, Wolverhampton maçında ilk 11'de oynattığı Pedro Rebocho'yu BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında da görevlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son hafta maçında sonradan oyuna dahil ettiği Muhammed Elneny, Enzo Roco ve Abdoulay Diaby'i de lig mücadelesinde ilk 11'de oynattı.

Beşiktaş'ın Wolverhampton ile oynadığı maçta ilk 11'de görev alan Utku Yuvakuran, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Jeremain Lens ve Erdem Seçgin, BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde yedek soyundu. Wolverhampton maçında yine ilk 11'de oynayan Kerem Kalafat ise lig mücadelesinde Avcı tarafından kadroda tercih edilmedi. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Muhayer Oktay, yedekler arasında yer aldı.

MALATYASPOR'DA GÖKHAN TÖRE YEDEK

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Gökhan Töre yedekler arasında yer aldı.

Gökhan Töre, geride kalan sezonlarda Beşiktaş forması giymişti.

BAŞKAN ÇEBİ, YİNE YALNIZ BIRAKMADI

Son hatalardaki kritik maçlar öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde de bu geleneğini sürdürdü. Çebi, tesislerde futbolcularla buluşarak zorlu karşılaşma için oyunculara moral verdi.

Ahmet Nur Çebi, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ile maç öncesi bir araya geldi.

Başkan Gevrek, Çebi'ye Malatya'nın yöresel ürünlerinden oluşan kayısı tabağı hediye etti.

VODAFONE PARK TAMAMEN DOLDU

Beşiktaşlı taraftarlar, ligde son 6 karşılaşmada elde ettiği galibiyetlerle zirve mücadelesine giren takımlarına BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında büyük destek verdi.

Vodafone Park tribünlerini tamamen dolduran taraftarlar, maç öncesi şampiyonluk şarkıları söyledi.

Taraftarlar, ayrıca Beşiktaş'ın gelecek hafta konuk olacağı Fenerbahçe aleyhine tezahüratta bulundu.

BEŞİKTAŞ, ATAKLARLA BAŞLADI

Beşiktaş, mücadeleye topu alarak ve oyunun kontrolünü sağlayarak başladı. Yeni Malatyaspor ise savunmada kalabalık kalıp, ileride Jahovic ve Fofana'yı bırakarak başladı.

İlk 10 dakikanın ardından Beşiktaş, oyunu tamamen Yeni Malatyaspor yarı sahasına yığdı. Kanatlardan son çizgiye inip, ceza sahasına çevrilen toplarla Malatyaspor savunmasını aşmaya çalışan Beşiktaş, pozisyon bulmakta da güçlük çekti.

İLK TEHLİKELİ ATAKLAR LJAJIC İLE

Hatasız oynayan Yeni Malatyaspor karşısında Beşiktaş, ilk tehlikeli atağını 29. dakikada yapabildi. Caner'in pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Adem Ljajic yerden vuruşunu yaptı ancak top kalenin sol tarafından dışarı gitti.

Beşiktaş, ilk yarıdaki ikinci tehlikesini de Ljajic ile yakaladı. Topla birlikte ceza yayı sağ tarafına sokulan Adem Ljajic sağ ayağı ile vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı gitti.

JAHOVIC ATTI AMA OFSAYT BAYRAĞI HAVADA

Yeni Malatyaspor, 40. dakikada Jahovic ile golü buldu ancak poziyon ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

Maçın ilk değişikliği, 43. dakikada Yeni Malatyaspor'dan geldi. Sakatlığı tekrar eden Issam Chebake oyuna devam edemedi ve yerine Özer Özdemir oyuna dahil oldu.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

BEŞİKTAŞ POZİSYON BULMAKTA GÜÇLÜK YAŞADI

İkinci yarı, ilk yarı gibi başladı. Beşiktaş, tüm hatlarıyla sürekli olarak Yeni Malatyaspor yarı alanında göründü. Ataklarını sıklaştıran ve topu neredeyse konuk ekibe göstermeyen Beşiktaş, net fırsat yakalamakta da büyük sıkıntı yaşadı.

Sıkışan oyun nedeniyle Abdullah Avcı, 68. dakikada ilk müdahalesini yaptı. Pedro Rebocho ve Abdoulay Diaby yerine Umut Nayır ve Jeremain Lens oyuna dahil oldu. Sergen Yalçın ise Moryke Fofana'yı oyundan alıp yerine Thievy Bifouma'yı sürdü.

Sergen Yalçın'ın son değişikliği, 80. dakikada gerçekleşti. Mitchell Donald yerine Afriyie Acquah oyuna dahil oldu.

ELNENY, MUTLAK FIRATI DEĞERLENDİREMEDİ

Dakikalar ilerledikçe Beşiktaş, daha fazla orta yapmaya başladı ancak Malatyaspor savunması bu topları karşılama konusunda sorun yaşamadı. Yeni Malatyaspor savunmasının yan toplardaki ilk hatası 83. dakikada geldi ve Beşiktaş da gole çok yaklaştı.

Sağ kanattan gelişen atakta Jeremain Lens ortasını ön direğe doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Mohamed Elneny vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.

Beşiktaş'ta son oyuncu değişikliği bu pozisyondan sonra geldi. Mohamed Elneny yerine Güven Yalçın oyuna girdi.

THIEVY BIFOUMA'DAN MÜKEMMEL PLASE

Maçın ilk golü 85. dakikada Yeni Malatyaspor'dan Thievy Bifouma'nın ayağında geldi.

Acquah'ın orta sahadan attığı pasla sol açıkta topla buluşan Bifouma, Güven Yalçın'ı şık bir çalımla ekarte etti. Ceza sahası sol çaprazından mükemmel bir plase vuruş yapan Bifouma, Karius'u geçmeyi başardı. VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayıldı.

ADIS JAHOVIC SON NOKTAYI KOYDU

90+4. dakikada Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Guilherme Marques'in pası ile sol çaprazda topla buluşan Thievy Bifouma ceza sahasına girdi ve rakibi Güven Yalçın'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu beyaz noktayı gösterdi.

Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'dan onay beklerken itirazlarını sürdüren Caner Erkin'e 90+8. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

Malatyaspor'un galibiyetini perçinleyen ve maça noktayı koyan gol, 90+9. dakikada Adis Jahovic'in kullandığı penaltıdan geldi.

(Sporx)