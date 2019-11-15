Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7544
  • 6,3494
  • 271.492
  • 104636
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Beşiktaş, Guilherme'yi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı

Beşiktaş, Guilherme'yi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı

Beşiktaş, Guilherme'yi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, rotayı Yeni Malatyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Guilherme'ye çevirdi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, rotayı Yeni Malatyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Guilherme'ye çevirdi.

Beşiktaş Yönetimi'nin 2 sezondur Yeni Malatyaspor'da oynayan Guilherme ile ciddi biçimde ilgilendiği ortaya çıktı. Bu sezon ligde 6 asist yapan Brezilyalı yıldızın bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunuyor.

BONSERVİSİ BENEVENTO'DA

2021 yılına kadar Yeni Malatya ile kiralık sözleşmesi olan Guilherme için Benevento'nun kapısı sezon sonu çalınacak. Hedef transferi ucuz bir bonservisle bitirmek.

(Takvim)


Cem Yılmaz ve Haluk Levent'ten peş peşe açıklamalar
Acun Ilıcalı merakla beklenen o yarışmacıları açıkladı!
Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'nın benzerini buldu! Yeni fenomen aşkı olay oldu
'Ona her şey helal olsun'
Kararı öğrenince çılgına döndü!
<p>Bakan Selçuk, yarın başlayacak ara tatile ilişkin Twitter hesabından videolu mesajını paylaştı.</

Bakan Selçuk´tan ´Ara Tatil´ Mesajı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

BAİBÜ akademisyenleri bor madeninden süper iletken tel yaptı

İzlanda maçı sonrası bu paylaşımlar rekor kırdı: Türk duvarı devam edecek!