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aksam.com.tr
  • 10 Ocak 2020 Cuma 23:35
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  • 10 Ocak 2020 Cuma 23:43

Beşiktaş, Guilherme Costa Marques ile anlaşma sağladı

Beşiktaş, Guilherme Costa Marques ile anlaşma sağladı

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Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'ın Malatya ekibinin formasını giyen 28 yaşındaki hücum oyuncusu Guilherme Costa Marques'in transferi konusunda prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi.

2018-2019 sezonunun başında Yeni Malatyaspor'un Benevento'dan kadrosuna kattığı ve Malatya ekibinde forma giydiği süre boyunca etkili performansıyla büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başaran Guilherme, Beşiktaş'ın yolunu tutuyor.

Geçtiğimiz hafta Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Guilherme, Malatya'da çok mutlu olduğunu ancak transfer işleriyle menajerinin ilgilendiğini söylemişti. Bugün sarı siyahlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın da Guilherme'nin Beşiktaş ile görüştüğünü doğruladı.

Akşam saatlerinde Yeni Malatyaspor yönetimi ile Beşiktaşlı yöneticilerin bir araya geldiği ve iki takımın Guilherme transferinde anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Guilherme'nin transferi konusunda her iki kulüpten açıklama bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Guilherme Beşiktaş'ta!
Guilherme Beşiktaş'ta!

Guilherme Beşiktaş'ta!

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'ın Malatya ekibinin formasını giyen 28 yaşındaki hücum oyuncusu Guilherme Costa Marques'in transferi konusunda prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi.

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