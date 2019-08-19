Beşiktaş, Gremio'dan Luan'ı kiralamak için harekete geçti

Ligin ilk maçında Sivas’tan fark yiyen Beşiktaş’ta gol yollarındaki sıkıntı gün yüzüne çıkarken, forvet için listeye yeni bir isim daha eklendi. Siyah-Beyazlı yönetimin, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda kanatlarda da oynayabilen Luan’ın (Luan Guilherme de Jesus Vieira) transferi için düğmeye bastığı ortaya çıktı. Kartal, ilk olarak 26 yaşındaki Sambacı ile yıllığı 2 milyon euroya el sıkışırken, kulübü Gremio’ya da 4 milyon euro teklif etti. Kapıyı 10 milyon eurodan açan Gremio indirime yanaşmazsa krilama formülü devreye sokulacak.
(Star)
Defans ve ön liberoya bir yerli oyuncusu takviyesi isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bombayı patlattı.
Kartal'da Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yardımcılarından Orhan Ak ile taraftar arasında yaşanan kriz devam ediyor.
3-0 biten maçtan sonra büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Abdullah Avcı'nın tek tesellisi Victor Ruiz oldu.
Burak’ın yanına bir golcü daha isteyen Beşiktaş’ta listeye 26 yaşındaki Sambacı eklendi. Siyah-Beyazlı yönetimin Luan’ı kiralamak için Gremio ile pazarlıklara başladığı bildirildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gazişehir Gaziantep maçı öncesinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.
Süper Lig'de ilk hafta maçında Sivasspor'a 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta maç sonu Adem Ljajic'in isyan ettiği öğrenildi.
Daha önce "Derin bir kadromuz var. Transfer yapmayabiliriz" diyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 3-0'dan sonra ikna edildi. Yönetim sol kanat ve golcü için gaza basacak.