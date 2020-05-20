Beşiktaş gözünü Emre Demir'e dikti

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için planlamasını oluşturan Siyah-Beyazlılar, çalışmalarını sürdürüyor. Alman kaleci Loris Karius’un ayrılığı sonrasında; Başakşehir’den Volkan Babacan ve Samsunspor’dan da Nurullah Aslan için girişimlerde bulunan Kara Kartal, Aytemiz Alanyaspor’un sok beki N’Sakala’yla da söz kesti. Kale ve savunma hattının ardından Beşiktaş, orta saha için de harekete geçti. Kayserispor’dan ilk olarak Bernard Mensah için düğmeye basan Kara Kartal’ın, Sarı- Kırmızılılar’ın genç yıldız adayı Emre Demir’i de gözüne kestirdiği ortaya çıktı.
Farklı bölgelerde oynuyor
Kayserispor’da bu sezon 13 karşılaşmaya çıkıp 1 gollük performans sergileyen 16 yaşındaki 10 numara, sağ ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor. Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1,75’lik futbolcu için Kara Kartal’ın, sezon sonunda Kayseri’nin kapısını resmen çalması bekleniyor. Süper Lig’de 26 hafta sonunda 22 puanla son sırada yer alan Kayserispor’un alt lige üşme ihtimalinin bulunması sebebiyle Beşiktaş’ın bu ihtimal halinde Emre’yi, takasta oyuncu kullanıp ek olarak para formülüyle renklerine bağlamayı planladığı kaydedildi.
(Fanatik)
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Beşiktaş, Vitesse'yle sözleşmesi biten Hollandalı oyuncu Bryan Linssen'le anlaşmaya vardı. Sağ kanatta oynayan 29 yaşındaki Linssen bu sezon ligde 14 gol ve 6 asistle oynadı.
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