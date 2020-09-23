Beşiktaş golcüsüne kavuşuyor! Aboubakar geliyor...

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'ın yeni golcüsü bu gece geliyor Beşiktaş'ın yeni golcüsü bu gece geliyor Beşiktaş uzun süredir aradığı golcü için Aboubakar'da karar kıldı.

Erol Bulut futbolcularına özgüven aşıladı Erol Bulut futbolcularına özgüven aşıladı Fenerbahçe'de Erol Bulut, Hatay'a puan veren takımını teselli ederken, "Başınızı kaldırın. Kazanıp, kaybedeceğiz ama vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Cavani, F.Bahçe'nin tapusunu istedi! Cavani, F.Bahçe'nin tapusunu istedi! Urugaylı starın, Sarı-Lacivertliler'den talep ettiği ücret dudak uçuklattı. 33 yaşındaki Uruguaylı yıldız, Fener'e 3 milyon euro imza parası, yıllık 3.5 milyon euro net ücretten 4 senelik sözleşme şartı koydu. 4 yıllık maliyeti bonuslar hariç 17 milyon euroyu (153 milyon TL) bulunca görüşmeler başlamadan bitti.

Trabzonspor'a Premier League'den transfer Trabzonspor'a Premier League'den transfer Trabzonspor, Premier Lig ekibi Leicester City'den Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı. Malili hücum oyuncusu bordo mavili ekip ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Abdurrahim Albayrak'tan derbinin hakemi hakkında açıklama Abdurrahim Albayrak'tan derbinin hakemi hakkında açıklama Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Türk futbolunda artık beyaz sayfanın açmanın zamanı geldiğini söyledi. Albayrak ayrıca birçok futbolcu için teklif aldıklarını da ifade etti.