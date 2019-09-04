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Beşiktaş, Gökhan Töre ve Aras Öziliz'e teşekkür etmedi

Beşiktaş, Gökhan Töre ve Aras Öziliz'e teşekkür etmedi

Beşiktaş, takımdan ayrılan isimler için resmi internet sitesinden veda videosu yayınladı. Siyah-Beyazlılar, takımdan ayrılan futbolculara teşekkür ederken listede Aras Özbiliz ve Gökhan Töre'ye yer verilmedi.

Beşiktaş Kulübü, yollarını ayırdığı futbolcular için veda mesajı yayımladı. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan video paylaşımında, Tolga Zengin, Mustafa Pektemek, Shinji Kagawa, Adriano Correia, Gary Medel ve Ricardo Quaresma'ya teşekkür edildi.

Video paylaşımı Türkçe, Japonca, İspanyolca ve Portekizce yazılan, "Emekleriniz için teşekkürler." mesajıyla sona erdi.

Beşiktaş'tan ayrılan oyunculardan Mustafa Pektemek ile Ricardo Quaresma, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya, Shinji Kagawa, İspanya 2. Ligi takımı Real Zaragoza'ya, Adriano Correia, Brezilya Birinci Ligi takımı Athletico Paranaense'ye ve Gary Medel ise İtalya Birinci Ligi ekiplerinden Bologna'ya transfer olmuştu.

2013 yılından bu yana formasını giyen ve hiçbir kulüple anlaşma yapmayan Tolga Zengin ise serbest oyuncu statüsünde bulunuyor. Siyah-Beyazlılar, takımdan ayrılan futbolculara teşekkür ederken listede Aras Özbiliz ve Gökhan Töre'ye yer verilmedi.

(Fanatik)

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