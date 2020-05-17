Beşiktaş Gökhan Gönül'ün alternatifini buldu

Yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli değişikliklere imza atacak olan Siyah-Beyazlılar’ın, sağ bek transferi doğrultusunda son olarak gündemine Gençlerbirliği’nde forma giyen Ahmet Oğuz’u aldığı iddia edildi. Kulübüyle 1 yıllık daha kontratı olan ve bir milyon Euro’luk sözleşme fesih bedeli bulunan 27 yaşındaki sağ bek, ek olarak stoper ve sağ kanatta da forma giyebiliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da birçok bölgede forma giyebilme özelliği bulunması sebebiyle tecrübeli futbolcunun takıma kazandırılmasına sıcak baktığı konuşuluyor.
(Fanatik)
Suudi Arabistan basını, Al Nasr ve Al Ittihad'ın listesindeki Belhanda için Al Duhail Kulübü'nün devreye girdiğini yazdı. Haberde, Galatasaray'ın 10 milyon Euro istediği belirtildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar, para artı takas formülüyle de bu işe ‘olur' verebilir. Cim Bom'un radarındaki Mandzukic Al Duhail'de oynuyor, Hırvat yıldız Avrupa'ya dönmeyi çok istiyor.
Fenerbahçe'de spekülatif transfer dönemi kapandı. Listenin başında Roma'dan Mert Çetin var. Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile birlikte Sivas'ın yıldızları Mert Hakan ve Emre Kılınç da transfer listesinin önemli isimlerinden...
Avrupa devlerini peşinde koşturan Uğurcan Çakır için Leicester City'nin de devreye girdiği öne sürüldü. Ada basınında çıkan haberlerde, transfer döneminde Mavi-Beyazlılar'ın harekete geçebileceği yazılırken, genç kalecinin maliyetinin de en az 18 milyon Pound olacağı belirtildi.
Gelecek sezon öncesinde ekonomik olarak yapılanmaya gitmeyi planlayan Sarı-Lacivertliler'de ilk piyango, Max Kruse'ye vurdu! 32 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmaya karar veren yönetim, Alman yıldız için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.
Scout ekibinin önerisi sonrası Fatih Terim'in transfer radarına giren Salih Özcan konusunda ilk temas kuruldu. Gurbetçi orta saha Cim Bom'a gelmeye hazır, sıra kulübü Köln'de...
Ada ekibi, Kara Kartal'ın yıldız stoperinin peşine düştü... Kulüpteki yıllık 3 milyon Euro'luk maaşı sebebiyle oyuncusuyla yol ayrımına sıcak bakan Siyah-Beyazlılar, İngiliz ekibinin resmi teklifini bekliyor.
Fenerbahçe kalesinde gelecek sezon büyük bir rekabet yaşanacak.