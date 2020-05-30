Beşiktaş; Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba'ya teklifini iletti

Beşiktaş yönetimi, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Atiba, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e teklifini iletti. Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e 2, Atiba'ya 1 yıllık yeni sözleşme önerildi. Üç yıldızın da takımda kalma ihtimali yüzde 50.

Siyah-beyazlılar, sözleşme yenileme ve maaş indirimi konularında hareketlilik yaşıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin karantina süresinin dolmasıyla birlikte önceki gün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde görüşmeler start aldı.



Mukaveleleri sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson masaya oturulan ilk isimler oldu. Üç yıldızın takımda kalma ihtimallerinin yüzde 50 olduğu belirtildi. Yönetim, söz konusu oyunculara tekliflerini ileterek beklemeye geçti. Gökhan ve Caner'e 2 yıllık, Atiba'ya ise 1 yıllık mukavele önerildi.

BAŞKAN ÇEBİ SAHAYA İNDİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın antrenmanını ziyaret etti. Futbolculara ve teknik heyete başarı dileyen Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın ile de takımın durumu hakkında görüşme yaptı.

(Sabah)