Beşiktaş, Gençlerbirliği forması giyen Berat Özdemir'i transfer ediyor

TM Dijital Haber Merkezi

Süper Lig’de son 7 haftada 6 galibiyet alan, arada bir de derbi zaferi (Galatasaray) yaşayan Beşiktaş’ta Ocak ayı için transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Atiba’nın 36 yaşınada olması, Elneny’nin kiralık gelmesi, Dorukhan Toköz’ün sakatlığı ve Oğuzhan Özyakup’un formsuzluğu Abdullah Avcı’yı harekete geçirirken başarılı teknik adamın orta sahaya takviye için Gençlerbirliği’nde oynayan 21 yaşındaki yetenek Berat Özdemir ismini verdiği öğrenildi.

GENÇLERBİRLİĞİ BERAT ÖZDEMİR İÇİN 2,5 MİLYON EURO İSTEDİ

Sezon başında Mustafa Kaplan şimdi ise Hamza Hamzaoğlu’nun güvenerek şans tanıdığı Berat Özdemir’i yoklayan Beşiktaş yönetiminin Gençlerbirliği ile temasa geçtiği kaydedilirken, Başkan Murat Cavcav’ın oyuncusu için 2,5 milyon Euro talep ettiği bildirildi. Kırmızı siyahlı formayla 14 maça çıkıp 1 gol atan genç futbolcu Türkiye U21 takımında da boy gösterirken, Berat’ın hem 6, hem de 8 numara oynama yeteneğine sahip olması Abdullah Avcı’yı bir hayli iştahlandırdığı ifade edildi.