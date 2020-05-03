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aksam.com.tr
  • 03 Mayıs 2020 Pazar 10:31
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  • 03 Mayıs 2020 Pazar 10:31

Beşiktaş genç yıldız adayı Jorge Carrascal'ı kapıyor

Beşiktaş genç yıldız adayı Jorge Carrascal'ı kapıyor

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Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sırp yıldız Adem Ljajic ile yollarını ayırma planları yapan Beşiktaş, River Plate'in yıldız ismi Jorge Carrascal'ın peşine düştü.

Beşiktaş yeni sezonda orta sahada değişikliğe gitmeyi planlarken, kadroda düşünülmeyen Adem Ljajic'in yerine arayışlar başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 10 numara listesinin ilk sırasına River Plate'de forma giyen Jorge Carrascal'ı çektiği bildirildi.

Yalçın'ın 21 yaşındaki genç yıldız adayını daha önce Malatyaspor'u çalıştırdığı dönemde de istediği ama bu transferin gerçekleşmediği öğrenildi. Sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Kolombiyalı futbolcu River Plate öncesi Karpaty Lviv takımında görev almıştı.

Bu sezon ikisi Libertadores Kupası'nda, yedisi de Olimpiyat Elemeleri'nde olmak üzere 9 maçta görev alan yıldız isim toplamda 4 gol atıp 2 asist yaptı. Toplam kariyerinde 60 karşılaşmada 9 golü bulunan Carrascal, Avrupa'nın birçok kulübünün de dikkatini çekmeyi başardı.

(Sabah) 

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