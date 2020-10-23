Beşiktaş genç yetenek Rıdvan'ı satmama kararı aldı

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ı radarına alan Stuttgart'a genç futbolcuyu satmayı planlamadıklarını iletti.
Bundesliga temsilcisinin yanı sıra iki Alman takımının daha gelişimini yakından takip ettiği öğrenilen 19 yaşındaki Rıdvan Yılmaz'ı satmak şu an gündemde yok.
Beşiktaşlı idareciler birkaç sene içinde kendini daha da göstereceğine inandıkları genç oyuncudan ciddi bir para kazanmak istiyor.
SERGEN YALÇIN'IN RAPORU
Sergen Yalçın'ın da ligde forma şansı verdiği oyuncu için "Yetenekleri üst düzey, fiziki açıdan kendini geliştirirse Avrupa'da rahat oynar" raporu sunduğu öğrenildi.
Fulham'da kadro dışı kalan Jean Michael Seri, dönüyor. İngiliz ekibi, yıllık 2.8 milyon euro maaş alan Fildişili orta sahanın yarı maliyetinden kurtulmak istiyor. Galatasaray da 29'luk ‘registayı' 6 aylık kiralamaya sıcak bakıyor.
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, kanatlarda yaşanan sıkıntı nedeniyle Denizlispor maçında sistem değişikliğine gitmeyi planlıyor. Orta sahada Dorukhan, Josef ve Atiba'nın, ileri üçlüde ise Aboubakar, Larin, Ghezzal'ın yer alması bekleniyor
Lige istediği gibi başlayamayan Trabzonspor'da Eddie Newton, Steven Greaves başta olmak üzere yardımcılarıyla bir araya geldi, takımı ayağa kaldırmak için yoğun bir mesai verildi.
5 haftada 4 gol atsa da eleştirilerin odağında olan Radamel Falcao'ya talip çıktı. Al Ittihad Sportif Direktörü Ali Diab, “Üst düzey bir santrfor almak istiyoruz. Radamel Falcao, o isimlerden biri” dedi.
Southampton'da forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu, ister kiralık ister bonservisi ile gelebilir. Yönetim, Sergen Yalçın'la görüşecek, hocanın kararı olumlu olursa transfer operasyonu başlayacak.
TFF, Kovid-19 talimatında değişiklik yaptı. Türk futbolunun 1 numaralı patronu, ligin ikinci yarısından itibaren takımların 30 olan kadro sayısını 35'e çıkardı.