Beşiktaş genç kalecisi Utku Yuvakuran'ı gönderiyor

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Zincirleme kaza! Zincirleme kaza! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüsü nereden kaptığı araştırılıyor... En güçlü ihtimal olarak Terim'in virüsü Abdurrahim Albayrak'tan kaptığı üzerinde duruluyor. Albayrak'ın da kendisine ait olan şirketin bir çalışanından virüse enfekte olduğu düşünülüyor.

Nihat Özdemir sessizliğini bozdu! Nihat Özdemir sessizliğini bozdu! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs sürecinin uzaması halinde Süper Lig'in mevcut haliyle tescil edilmesi veya ilerleyen dönemde play-off oynatılması iddialarına açıklık getirdi.

İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları Fenerbahçe'de yeni teknik adam için 4 yerli isim; Erol Bulut, Hüseyin Eroğlu, Tayfun Korkut ve Yalçın Koşukavak ön planda. Şimdilik şansları birbirine yakın. Yönetimle yüz yüze yapılacak görüşmelerde sunacakları plan ve projeler ile vaatleri, bir hocanın diğer adaylar arasından sıyrılıp öne çıkmasını sağlayacak.

Ve Beşiktaş Talisca'yı açıkladı Ve Beşiktaş Talisca'yı açıkladı Adı bir süredir eski takımı Beşiktaş'la anılan Anderson Talisca ile ilgili Siyah-Beyazlı takımın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları açıklamalarda bulundu.

Sörloth'a yeni talip Sörloth'a yeni talip Trabzonspor'un sezona şimdiden damga vuran forveti Sörloth hakkında transfer iddiaları Avrupa basınında bitmiyor.

Mandzukic 4 milyon Euro'dan vazgeçti, Beşiktaş'a geliyor Mandzukic 4 milyon Euro'dan vazgeçti, Beşiktaş'a geliyor Siyah-Beyazlılar'a menajerler aracılığıyla önerilen 33 yaşındaki futbolcunun, şimdiden Hırvatistan Milli Takımı'ndan arkadaşı Domagoj Vida'dan Beşiktaş'la ilgili bilgi almaya başladığı öğrenildi.