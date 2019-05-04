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  3. Beşiktaş gelecek sezonun kombine yenilemelerini başlattı bile

Beşiktaş gelecek sezonun kombine yenilemelerini başlattı bile

Beşiktaş gelecek sezonun kombine yenilemelerini başlattı bile

Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için evinde oynayacağı karşılaşmalar için kombine yenilemesi başladı

Beşiktaş'ın 2019-2020 futbol sezonunda Vodafone Park'ta oynayacağı karşılaşmalar için kombine yenileme başladı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre taraftarlar, siyah-beyazlı takımın 2019-2020 futbol sezonunda Vodafone Park'ta oynayacağı iç saha karşılaşmalarını kapsayan kombinelerini bugünden itibaren yenileyebilecek.

Vodafone Park'ta kombinesi olup yenilemek isteyen taraftarlar, avantajlı fiyatlarla yenileme işlemlerini "www.passo.com.tr" ve Vodafone Park'ta bulunan kombine satış ofisinden yapabilecek.

Kombine yenileme, 26 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.

Yenileme döneminin ardından kombine kalması durumunda, 2019-2020 futbol sezonu kombine fiyatları ve genel satış tarihi ayrıca açıklanacak.

Avantajlı kombine fiyatları şöyle:

1. Kategori 5.000 lira

2. Kategori 4.500 lira

3. Kategori 3.500 lira

4. Kategori 3.200 lira

5. Kategori 3.000 lira

6. Kategori 2.750 lira

7. Kategori 1.450 lira

8. Kategori 1.350 lira

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