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  • Beşiktaş geçtiğimiz sezon Sivasspor'da forma giyen Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
  • 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:41
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  • 25 Temmuz 2019 Perşembe 17:22

Beşiktaş geçtiğimiz sezon Sivasspor'da forma giyen Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş geçtiğimiz sezon Sivasspor'da forma giyen Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

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Beşiktaş, sezonu Sivasspor'da geçiren ve bonservisi elinde olan Brezilyalı sağ bek Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, sezonu Sivasspor'da geçiren ve bonservisi elinde olan Brezilyalı sağ bek Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi ise transfer ile ilgili yaptığı açıklamada, "Douglas ile 3 yıllık anlaşma sağladık. İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. Bir sorun çıkmazsa cumartesi günü Avusturya kampına katılacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beşiktaş'ın Brezilyalı sağ beke yıllık 800 bin euro vereceği öğrenildi.

DOUGLAS PEREIRA KİMDİR?

6 Ağustos 1990 yılında Brezilya'nın Monte Alegre'de dünyaya gelen Douglas, futbola 2008 yılında Goias altyapısında başladı. 4 yıl boyunca Goias forması giyen Douglas, 2012 yılında Desportivo Brasil'in yolunu tuttu.

Burada gösterdiği performans onu ülkesinin en iyi takımlarından olan São Paulo'ya götürdü. São Paulo'ya çabuk uyum sağlayan başarılı futbolcu, ilk sezonunda 33 maça çıktı ve adından kısa süre içerisinde söz ettirdi.

İkinci sezonunda 40 maça, üçüncü sezonunda ise 21 maça çıkan Douglas'a dünya devi Barcelona talip oldu. 2014 yılında 4 milyon Euro'ya Barcelona'ya gelen Douglas için işler yolunda gitmedi.

Katalan ekibinde 2 sezonda 8 maça çıkabilen Brezilyalı oyuncu ardından Sporting Gijon'a kiralandı. Gijon'da 23 maça çıkan gol veya asist üretemeyen Douglas, ardından Benfica'da forma giydikten sonra Sivasspor'a geldi.

Sivasspor'da gösterdiği performansla eski günlerine dönen ve İstanbul takımlarının peşine düştüğü 29 yaşındaki yıldız oyuncu, gelecek sezondan itibaren Beşiktaş forması giyecek.

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