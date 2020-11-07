Beşiktaş, Gaziantep maçı hakemine ateş püskürdü

Kulübün Twitter hesabında yapılan ve Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ait "TFF_Org"un da etiketlendiği paylaşımda, "Uğurlu mu, uğursuz mu? Kasıt VAR mı, yok mu? Hakem mi değil mi?" ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda Gaziantep FK ile oynanan maçın yanı sıra Süper Lig'de yapılan başka karşılaşmaların görüntülerine de yer verildi.
Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı atlatan Marcao ve Saracchi maç kadrosuna alındı.
Beşiktaş Kulübü, futbol takımının Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçı yöneten hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi.
Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayan Kasımpaşa rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Antalyaspor'a beraberliği getiren golü 90+2. dakikada Sidney Sam kaydetti.
Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep Futbol Kulübüne deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, ilk golü yediği maçlarda puan alamadı.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sakatlıkları süren Marcao ile Saracchi'den fedakarlık talep etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut öğrencilerine mesaj verdi. Konyaspor'u yenmesi halinde ligde son 11 yılın en iyi başlangıcına imza atacak olan sarı-lacivertlilerde oyuncularını motive etmek isteyen genç hoca, "Hedef şampiyonluk, kazanmak zorundayız" dedi.