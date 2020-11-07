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aksam.com.tr
  • 07 Kasım 2020 Cumartesi 17:38
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Beşiktaş, Gaziantep maçı hakemine ateş püskürdü

Beşiktaş, Gaziantep maçı hakemine ateş püskürdü

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AA

Beşiktaş Kulübü, futbol takımının Gaziantep FK'ye 3-1 yenildiği maçı yöneten hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi.

Kulübün Twitter hesabında yapılan ve Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) ait "TFF_Org"un da etiketlendiği paylaşımda, "Uğurlu mu, uğursuz mu? Kasıt VAR mı, yok mu? Hakem mi değil mi?" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda Gaziantep FK ile oynanan maçın yanı sıra Süper Lig'de yapılan başka karşılaşmaların görüntülerine de yer verildi.

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